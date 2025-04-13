Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde çeyrek final maçları bir maç dışında oynandı.

Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final maç programı: Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final maç programı:

Oynanan üç maç sonucunda Doğan T. Birliği, Yenicami ve Gençlik Gücü yarı finale yükselen takımlar oldular. Son yarı finalist Salı günü oynanacak Mağusa SA-A.Yeşilova maçı sonucunda belirlenecek.

Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final maç sonuçları:


Doğan T.Birliği-Hamitköy: 12 – 0
CB G.Gücü-Balıkesir : 5 – 0

Yenicami-TE Dikmen Gücü: 2 – 1   

15 NİSAN 2025, SALI
16.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa SA-A.Yeşilova (Nurhan Kutlugün)