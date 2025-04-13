Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde çeyrek final maçları bir maç dışında oynandı.
Oynanan üç maç sonucunda Doğan T. Birliği, Yenicami ve Gençlik Gücü yarı finale yükselen takımlar oldular. Son yarı finalist Salı günü oynanacak Mağusa SA-A.Yeşilova maçı sonucunda belirlenecek.
Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final maç sonuçları:
Doğan T.Birliği-Hamitköy: 12 – 0
CB G.Gücü-Balıkesir : 5 – 0
Yenicami-TE Dikmen Gücü: 2 – 1
15 NİSAN 2025, SALI
16.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa SA-A.Yeşilova (Nurhan Kutlugün)