KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final Yarışları tamamlandı. Kızlarda ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu şampiyon oldu.

İlk günü lider tamamlayan Şehit Turgut Ortaokulu erkek takımı ikinci günde elde ettiği puanlarla zirveyi bırakmayarak şampiyon oldu. İlk günü dördüncü sırada tamamlayan Şehit Turgut Ortaokulu kız takımı ise ikinci günde topladığı puanlarla şampiyon olarak finalleri tamamladı.

Erkeklerde Türk Maarif Koleji ikinci olurken, ilk günü dördüncü basamakta tamamlayan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji finalleri kürsünün üçüncü basamağında tamamlama başarısı gösterdi. Güzelyurt Türk Maarif Koleji ise dördüncü oldu.

Kızlarda ilk günü ikinci tamamlayan Necat British College (Lefkoşa) finalleri ikinci tamamlama başarısı gösterirken, Levent Koleji üçüncü oldu. İlk günün ikincisi Necat British College (Alsancak) ise dördüncü olarak finalleri noktaladı. Takım sıralamaları şu şekilde:

Yıldız Erkek

1. Şht. Turgut Ortaokulu 556 - Puan

2. Türk Maarif Koleji 508 - Puan

3. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 493 - Puan

4. Güzelyurt Türk Maarif Koleji 482 - Puan

5. Lapta Yavuzlar Lisesi 434 - Puan

6. Muharrem Döveç Ortaokulu 425 - Puan

7. Mehmetçik Ortaokulu 415 - Puan

8. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 415 - Puan

Yıldız Kız

1. Şht. Turgut Ortaokulu 521 - Puan

2. Necat British College (Lefkoşa) 517 - Puan

3. Levent Kolej 495 - Puan

4. Necat British College (Alsancak) 481 - Puan

5. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji 473 - Puan

6. Lapta Yavuzlar Lisesi 439 - Puan

7. Erenköy Lisesi 414 - Puan

8. Çanakkale Ortaokulu 373 – Puan