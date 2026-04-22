KKTC Atletizm gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon, ana sponsorları Boğaz Endüstri ve Madencilik (BEM) Limited’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. BEM Ltd. Genel Müdürü Erhan Bolkan ile ekibinin sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığı Ada’ya ayrıca kırdığı 800 metre rekorundan dolayı hediye takdim edildi.

Bu yıl Ada’ya sponsorluk desteği veren BEM Ltd. yetkilileri, yaklaşan Avrupa serüveninde genç yetenek ve antrenörüne tam destek belirterek her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.