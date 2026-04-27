Triatlon Federasyonu bünyesinde düzenlenen en büyük organizasyon olan Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlonu (Half Ironman) İskele bölgesinde büyük heyecan ve çekişme ile tamamlandı. Bu yıl 14.kez organize edilen Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlonu’nda birinciliği yurt dışından gelen Mahdi Alizadeh elde etti. Mahdi zorlu yarışı 4 saat 48 dakika 9 saniyede tamamlayarak finişe ulaşan ilk sporcu oldu.

Şht. Hüseyin Akil İlkokulu çifte şampiyon
14.Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlonu’nda kadınlar kategorisinde en hızlı triatlet ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden Mine Devrim oldu. Mine yarışı 5 saat 1 dakika 38 saniyede tamamladı.

Her yıl büyük heyecan ve çekişme yaşanan takım / bayrak klasmanında bu yıl da yine keyifli bir rekabet izlendi. Sporcuların 2’şer kişilik veya 3’lü takımlar oluşturarak girdikleri bu klasmanda birinciliği Boran / Kemal / Yusuf üçlüsünün oluşturduğu Tüfekçi Sprint takımı kazandı. Sporcular toplamda 3 saat 55 dakika 5 saniyede yarışı tamamlamayı başardı ve birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ve tüm sponsorlara ödülleri yarış yerinde gerçekleşen törenle takdim edildi.

Yarış sonuçları şöyle:

KADINLAR GENEL KLASMAN

SIRA

SPORCU İSMİ

KULÜBÜ

YAŞ GRUBU

ZAMANI

1

Mine Devrim

Tüfekçi Spor Kulübü

30 - 39

5:01:38.2

2

Anastasia Chernova

Ares Spor Kulübü

30 - 39

6:28:00.3

3

Alexandra Mehltretter

Tüfekçi Spor Kulübü

50 - 55

6:32:38.3

ERKEKLER GENEL KLASMAN

SIRA

SPORCU İSMİ

KULÜBÜ

YAŞ GRUBU

ZAMANI

1

Mahdi Alizadeh

Ferdi

30 - 39

4:48:09.2

2

Mustafa Çağlar

Aspava Spor Kulübü

30 - 39

4:49:18.5

3

Şevki Ahcıhoca

Aspava Spor Kulübü

50 - 55

4:51:41.4

4

Kemal Elektrikçi

Ares Spor Kulübü

30 - 39

4:54:51.8

5

Alex Shchukin

Ferdi

30 - 39

4:57:34.6

6

John Scott

Ferdi

60 +

4:59:28.1

7

Emin Insel Zeytinoğlu

Ares Spor Kulübü

40 - 44

5:08:17.0

8

Anıl Can Aydogdu

Ferdi

20 - 29

5:21:55.5

9

Hasan Çıplak

Velo Speed

30 - 39

5:28:53.6

10

Muhammed Hizan

Ferdi

20 - 29

5:32:46.7

TAKIM - BAYRAK KLASMANI

SIRA

TAKIM İSMİ

SPORCULAR

ZAMANI

1

Tüfekçi Sprint

Boran / Kemal / Yusuf

3:55:05.9

2

Rs Servis Team

Doğukan / Salih / Mehmet

3:55:20.4

3

Tufekçi Relay Team

Cemal / Buğra / Oumar

4:03:58.8

4

Karabetça Spor Kulübü

Derviş / Hüseyin / Veli

4:26:04.3

5

Finish Line Warriors

Kayla / Ali / Ahmet

4:47:15.1

6

Nfs

Nefes / Kemal / Erda

4:54:34.0

7

%101

Demir-Şafak-Ceren

5:21:25.0

8

Tüfekçi Kiss My Asphalt

Tüfekçi Spor Kulübü

5:27:25.2

9

Tüfekçi 3 Silahşörler

Kerem / Hasan / Demir

5:27:32.3

10

Finishte Görüşürüz

Püren Eda Gözer / Erkan Uyar

5:49:02.9