KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final Yarışları başladı. İki gün sürecek olan yarışlarda okullar başarılı olabilmek için yarışıyor.

Yarışların ilk gününde erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, kızlarda Necat British College (Lefkoşa) takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı.

Erkeklerde Türk Maarif Koleji ikinci, Güzelyurt Türk Maarif Koleji üçüncü olarak ilk günü tamamladı. Kızlarda Necat British College (Alsancak) ikinci, Levent Kolej ise üçüncü olarak ilk günü tamamladı. İkinci gün yarışları ile beraber atletizmde ortaokul şampiyonları belirlenmiş olacak. İlk gün oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Yıldız Erkekler

1. Şht. Turgut Ortaokulu - 240 Puan

2. Türk Maarif Koleji - 230 Puan

3. Güzelyurt Türk Maarif Koleji - 209 Puan

4. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji - 202 Puan

5. Mehmetçik Ortaokulu - 184 Puan

6. Lapta Yavuzlar Lisesi - 184 Puan

7. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 176 Puan

8. Muharrem Döveç Ortaokulu - 168 Puan

Yıldız Kızlar

1. Necat British College (Lefkoşa) - 252 Puan

2. Necat British College (Alsancak) - 250 Puan

3. Levent Kolej - 243 Puan

4. Şht. Turgut Ortaokulu - 231 Puan

5. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji - 231 Puan

6. Lapta Yavuzlar Lisesi - 204 Puan

7. Erenköy Lisesi - 201 Puan

8. Çanakkale Ortaokulu - 178 Puan