Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili Özel Temsilcisi Johannes Hahn ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Charalambos Prountzos ile bir araya geldi.

Ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alan görüşmede, çözüm sürecinde Lefkoşa’nın önemi ve iki belediye başkanının oynayabileceği roller konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede yaptığı konuşmada LTB Başkanı Harmancı, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım programının önemini teslim ederken, bunun 2004 yılında AB Konseyi’nin, Avrupa Komisyonu’na yüklediği misyonun bir aracı olduğunu ve sadece mali yardımla Kıbrıs’ı çözüme yakınlaştırmanın mümkün olmadığını kaydetti. Harmancı AB'ye daha büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Harmancı, Rum Yönetimi’nin, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların vatandaşlık haklarını keyfi bir şekilde ihlal etmeye devam etmesi, Schengen’e katılım süreciyle ilgili Kıbrıs Türk toplumuyla hiçbir diyalog kurulmaması gibi tutumların güven ve uzlaşı iklimine daha fazla zarar verdiğini belirtti.

Tufan Erhürman’ın geniş bir toplum desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Kıbrıs sorununun adil bir zeminde çözülmesine destek olabilecek AB açılımları için yeni bir fırsat oluşturduğunu vurgulayan Harmancı, Lefkoşalıların yararına olacak ve federal bir çözümü destekleyecek her türlü girişimi desteklemeye devam edeceğini kaydetti.