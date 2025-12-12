Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim’de Cumhuriyetçi Türk Partili (CTP) Tufan Erhürman’a yüzde 63’e yüzde 36 oy oranıyla yenilmesinin ardından Türkiye’ye ilk röportajını verdi.

“Seçimle alakalı diyeceğim çok şey var,” diyerek sözlerine başlayan Tatar,

Cübbeli Ahmet'in seçimden hemen önce yayınlanan videosunu hatırlattı. "Çok teşekkür ederim yani, yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk, öyle şey yemez. Yani sen şimdi çıkacaksın orada bana dua edeceksin" diye tepkisini dile getiren Tatar, "Bana dediler ki bir hayli adam şu sandığa gitmeyecek. Gitmişler Tufan Bey'e oy vermişler. O videoyu görmüşler. O video herkese düştü. Belki bunlar yaptı, ben yapmadım. En az yüzde 5. İki gün evvel düştü ve her telefona gitti o dua" diye konuştu.

Öte yandan Tatar’ı ziyaret eden Türkiyeli gazeteciler ekibinde yer alan DW Türkçe Muhabiri Gülsen Solaker, ilgili haberinde “Tatar, Cübbeli Ahmet Hoca'nın duasını Erhürman'ın kampanya ekibinin ayarlamış olabileceğini bile düşünüyor” ifadesine yer verdi. Haberin ilgili bölümü şöyle: “Tatar'ın suçladığı bir kişi ise seçim öncesi kendisinin kazanması için dua eden Cübbeli Ahmet Hoca. Tatar, bunu büyük bir serzenişle şöyle açıklıyor: ‘Bu video tam seçimden iki gün önce herkesin telefonuna düştü. Çok teşekkür ederim (kendisine), yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk öyle şey yemez. Sen çıkacaksın bana dua edeceksin; herkesin telefonuna geldi. Oy verecek insanlar bile o videoyu görünce gitmişler Tufan Bey'e vermişler.’ Tatar, bu nedenle Cübbeli Ahmet Hoca'nın duasını Erhürman'ın kampanya ekibinin ayarlamış olabileceğini bile düşünüyor.”

CÜBBELİ AHMET: DUAYI ERSİN TATAR İSTEDİ, PİŞMAN OLDUM

Öte yandan Ersin Tatar’ın açıklamalarına yanıt veren Cübbeli Ahmet, “Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi. Sana dua ettiğime pişman oldum” dedi. Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

“Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Bu görüşmelerden bir tanesi görüntülü oldu benden dua istedi. Bende kendisine hem görüntülü hem de kürsüde dua ettim. Ben ne bileydim bunun böyle itikatsız olduğunu. Arkadaşlar haberi görüp bana söylediler.

Haberi gördükten sonra, “Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi” dedim. Sonradan duydum ki hanımı Kıbrıs’ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum…”