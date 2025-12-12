Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim’de Cumhuriyetçi Türk Partili (CTP) Tufan Erhürman’a yüzde 63’e yüzde 36 oy oranıyla yenilmesinin ardından Türkiye’ye ilk röportajını verdi.

“Seçimle alakalı diyeceğim çok şey var,” diyerek sözlerine başlayan Tatar,

seçim öncesi hükümetin bazı adımlarının adeta seçim kaybetmeye yönelik adımlar olduğu yorumunu yaptı.

Tatar, hükümette büyük koalisyon ortağı olarak bulunan Ulusal Birlik Partisi'ni (UBP) de eleştirdi. "UBP tabii bu seçimde benim istediğim gibi çalışmadı. Başka birtakım hadiseler, faktörler, her birisi oldu" diyen Tatar, Koalisyon hükümetinin adımlarını da şu sözlerle eleştirdi:

“Ve o üçlü koalisyon ortakları, maalesef kendi içlerinde de problemler var, ülke yönetiminde de problem var. Bunu herkes bilir zaten. Ve onların hatalarını bana da fatura ettiler. O da ayrı bir gerçek. Beni o çok üzdü ama yaptılar. Seçimden önce yok istihdam, yok 150 kişiye noter, 600 tabanca izni... Bunlar yani seçimi kaybetmek için yapılması gereken işleri yaptılar. Halbuki bunlar hep seçimden sonra olması gerekiyor. Hükümet devam eder. Seçimden sonra yapın. Seçimden evvel, seçim yasaları, bir gece kala, 2 ay kala, bunlar bu yönde hareket ettiler. Bir yüzde 10'u da öyle kaybettik”