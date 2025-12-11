KKTC Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına yanıt veren Cübbeli Ahmet, “Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi. Sana dua ettiğime pişman oldum” dedi. Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

“Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Bu görüşmelerden bir tanesi görüntülü oldu benden dua istedi.

Bende kendisine hem görüntülü hem de kürsüde dua ettim.

Ben ne bileydim bunun böyle itikatsız olduğunu. Arkadaşlar haberi görüp bana söylediler.

Haberi gördükten sonra, “Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi” dedim.

Sonradan duydum ki hanımı Kıbrıs’ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum…”

(Kaynak: Independent Türkçe)