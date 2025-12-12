Ülkede etkili olan şiddetli yağışlar ve sel baskınlarının hasar verdiği Dikmen, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy’de, yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Su baskınına uğrayan evler, iş yerleri ve sokaklarda; ekiplerin temizlik, yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çamur ve molozların temizlenmesinin yanı sıra, altyapıda meydana gelen arızaların giderilmesi için de ekipler görevde.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, şiddetli yağışların hasar verdiği Kozanköy’de incelemelerde bulundu. Şiddetli yağışların özellikle dağ eteklerinden gelen debiyi artırmasıyla Kozanköy’de yol çökmeleri, taşkınlar ve çevresel hasarlar yaşandığını belirten Çavuş, altyapı onarımlarının en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de; bölgede temizlik, yol bakım, onarım ve hane halkına yardım konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“İki yıllık yağış; belki de bir-iki günde yağdı.” diyen Çelebi, geçmişte Ağırdağ'da üç-dört saat içinde bir yıllık yağışın üç katı yağış olduğunu anımsattı.

Çelebi, bölgenin dağ yamacında olmasından dolayı aşırı yağışlardan çok etkilendiğini dile getirdi. Genel olarak 1000-1500 civarında evin selden etkilendiğini kaydeden Çelebi, en çok 300-400 civarında evin ise selden ciddi zarar gördüğünü dile getirdi.