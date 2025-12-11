Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, son günlerde ülke genelinde etkili olan yoğun yağışların çeşitli olumsuzluklara yol açtığını belirterek, yaşananların yalnızca doğal koşullarla açıklanamayacağı görüşünü dile getirdi.

Dernek, yaşanan sorunların giderilmesi için sahada yoğun çaba gösteren tüm çalışanlara teşekkür ederek, ilgili kurum ve yetkilileri “sorumluluklarını yerine getirmeye” davet etti.

Dernekten yapılan açıklamada, gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması ile gölet ve benzeri altyapıların genişletilip bakımdan geçirilmemesinin, taşkınlara ve önemli zararlara neden olduğu savunuldu.

Açıklamada, birkaç günlük yağışın dahi ülkenin birçok noktasında yaşamı aksatmasının, yönetim zafiyeti ve sorumlulukların yerine getirilmemesiyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.