Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Amcaoğlu, yağışların büyük ölçüde azalması ve derelerden gelen su akışının durmasının ardından belediye ekiplerinin vakit kaybetmeden sahaya indiğini belirtti.

Açıklamada, “Doğal afetin etkileri zayıflar zayıflamaz, belediye ekiplerimiz anında harekete geçerek temizlik ve toparlanma çalışmalarına başladı. Bir an bile durmadan kentimizin düzenini yeniden sağlamak için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kent genelinde yoğun bir temizlik yürütüldüğünü, kapanan yolların yeniden açıldığını ve taşkın nedeniyle zarar gören geçişlerde onarım çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Amcaoğlu, hasar tespit süreciyle ilgili de bilgi verdi.

Başkan Amcaoğlu, Lefkoşa Kaymakamlığı ekiplerinin Gönyeli–Alayköy Belediyesi sınırları içinde sel felaketinden etkilenen tüm bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını belirterek, belediye ekiplerinin de kaymakamlık personeline sahada eşlik ettiğini ve sürecin doğru ilerlemesi için gerekli yönlendirmeleri yaptığını ifade etti.