Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili Özel Temsilcisi Johannes Hahn, dün sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Hahn, Kıbrıs sorunu konusunda sonuç alma zamanının geldiğini söyledi. Kıbrıs’ta şu anda çözüm için bir fırsat olduğunu savunan Hahn, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı 'sonuçsuz görüşme' istememe şartına karşı; ''Son fırsat demeyeceğim, ama bir fırsat var'' dedi.

Hahn, Avrupa olarak Hristodulidis’e, Erhürman ile görüşmeleri yeniden başlatma konusunda çok güvendiklerini kaydetti. Hristodulidis de “2,5 yıl kaybettik ve artık esas konuları görüşme zamanı” dedi. Rum Başkan, AB’nin de Kıbrıs’ta görüşmelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorunun çözümü konusunda aktif olmasını istedi.