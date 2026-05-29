Avrupa Komisyonu, yeşil geçiş sürecinde tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapmasını hedefleyen direktifin ulusal yasalara tam olarak aktarılmaması nedeniyle Güney Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu 20 Avrupa Birliği üyesi devlete resmi bildirim mektubu gönderdi.

Komisyonun başlattığı ihlal süreci; Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya ve İsveç'i kapsıyor.

Söz konusu direktif, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin dayanıklılığı, onarılabilirliği ve garanti hakları konusunda daha şeffaf bilgiye ulaşmasını amaçlıyor. Düzenleme ayrıca işletmelerin daha sürdürülebilir uygulamalar benimsemesini teşvik ederken, ürünlerin erken kullanım dışı kalmasına yol açan uygulamalar ile yanıltıcı çevre dostu iddiaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği'nin 2024/825 sayılı direktifi kapsamında üye devletlerin gerekli yasal düzenlemeleri en geç 27 Mart 2026 tarihine kadar kendi mevzuatlarına aktarmaları gerekiyordu. Ancak Avrupa Komisyonu, aralarında Güney Kıbrıs'ın da bulunduğu 20 ülkenin direktifin tam olarak uygulamaya alındığını kendilerine bildirmediğini açıkladı.

Bu nedenle Komisyon, ilgili ülkelere resmi bildirim mektupları göndererek ihlal sürecinin ilk aşamasını başlattı. Üye devletlere, eksikliklerin giderilmesi ve alınan önlemler hakkında Komisyonu bilgilendirmeleri için iki ay süre verildi.

Avrupa Komisyonu, verilen sürede tatmin edici bir yanıt alınmaması halinde sürecin bir sonraki aşamasına geçerek gerekçeli görüş yayımlayabileceğini duyurdu.