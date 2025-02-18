Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 1-3 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Aday Yüzme Hakem Kursu, yoğun katılımla tamamlandı. Kursa toplam 41 aday katılırken, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 35 katılımcı “Aday Yüzme Hakemi” olmaya hak kazandı. Yeni hakemler, önümüzdeki dönemde yüzme müsabakalarında görev alarak tecrübe kazanacaklar.

EĞITIMLER ALANINDA UZMAN İSIMLER TARAFINDAN VERILDI

Eğitim programı, Türkiye Yüzme Federasyonu Hakem Eğitim Kurulu Başkanı Muharrem Öznalbant ve Eğitim Kurulu Üyesi Nermin Deniz Konak tarafından yürütüldü. Katılımcılar, hakemlik ilkeleri, yüzme yarışmaları kuralları, müsabaka yönetimi ve uluslararası standartlar konularında kapsamlı bir eğitim aldı. Teorik derslerin yanı sıra, havuz başında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle adayların pratik becerileri geliştirildi.

TANER ÇELIKLER: “SPORUN ADIL VE PROFESYONEL YÜRÜTÜLMESI İÇIN HAKEMLERIMIZIN ROLÜ BÜYÜK”

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Taner Çelikler, kursun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hakemler, sporun adil ve profesyonel şekilde yürütülmesinde kilit bir rol oynar. Düzenlediğimiz bu kurs ile hem ülkemizdeki yüzme sporuna katkıda bulunacak hem de ulusal ve uluslararası düzeyde görev alabilecek nitelikli hakemler yetiştirmeyi amaçladık. Katılımcılarımızın gösterdiği ilgi ve çaba bizi son derece memnun etti. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 35 aday hakem, artık yüzme müsabakalarında görev alarak sporun gelişimine katkı sağlayacaklar. Federasyon olarak hakemlerimizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.”

YENI HAKEMLER YÜZME MÜSABAKALARINDA GÖREVE HAZIR

Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan 35 aday hakem, resmi olarak yüzme müsabakalarında görev yapmaya hak kazandı. Bu hakemler, ulusal ve bölgesel yüzme yarışmalarında aktif olarak yer alarak deneyim kazanacaklar.

KKTC Su Sporları Federasyonu, yüzme sporunun ülke genelinde daha profesyonel bir seviyeye ulaşmasını sağlamak adına hakem eğitimlerini ve geliştirme programlarını sürdüreceğini belirtti. Yeni dönemde de benzer kursların düzenlenerek, yüzme hakemliğine ilgi duyan bireylere yeni fırsatlar sunulacağı ifade edildi.