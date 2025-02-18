KKTC Golf Federasyonu turnuva programı çerçevesinde Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası hafta sonu Korineum Golf & Beach Resort sahasında oynandı.

Şampiyon 40 Puan ile Derviş Sam oldu.

Phillip Sandford 35 Puan ile Net ikincisi olurken, Xiang Hong ise yine 35 Puan ile ( back nine score ) üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 72 vuruş ile Sofia Raskin oldu.

Turnuvada verilen diğer ödüller ve kazanalar:

Erkekler En Uzun Vuruş: Derviş Sam

Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş: Alex Harper

Kadınlar En Uzun Vuruş: Sofia Raskin

Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş: Sofia Raskin

Ödül töreninde bir konuşma yapan turnuva sponsoru Hasan Kasapoğluları oldukça çekişmeli geçen bu turnuvaya katılan tüm oyunculara teşekkür etti ve sponsorluklarının gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Turnuva sonrası ödül ve kupalar Federasyon Başkanı Ali Ratip Doğruer ve Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.