Türk milletinin egemenliğini simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yarın saat 09.15’te açılış kortejiyle başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 16-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Şehit Yalçın İlkokulu öğrencileri devlet protokolünü ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Perşembe günü saat 08.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Aynı gün, okullarda ve ilçelerde törenler gerçekleştirilecek, Atatürk anıtlarına çelenk sunulacak.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik programı

Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Mor Çember’den başlayacak kortej eşliğinde, Kemal Şemiler Caddesi-Metehan güzergâhını takip ederek Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek.

- Kortej Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek

Kortejin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı olacak. Öğrenci ve öğretmenler saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek.

Kutlama programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erhürman ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak; şiir okunacak ve dans gösterileri sunulacak.

- Cumhuriyet Meclisi’ndeki tören saat 11.15’te

Cumhurbaşkanlığındaki kutlama programının ardından kortej, Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşarak saat 11.15’te 16-23 Nisan Haftası etkinliklerinin açılışını gerçekleştirecek.

Törende, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak, şiir okunacak, akrobatik dans, modern dans, halk dansları ve jimnastik gösterileri gerçekleştirilecek.

- “V. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi”

Aynı gün, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “V. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi”nin açılışı saat 18.00’de yapılacak.

Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak sergi, 16-23 Nisan tarihleri arasında mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.

- 5. Sprint Yarışmaları Cuma günü…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cuma günü, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda ilköğretim 4. ve 5. sınıflar düzeyinde “5. Sprint Yarışmaları” yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan “2. Yıldızlar Sahnede Müzik ve Dans Şöleni” ise İskele Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte öğrenciler dans ve müzik gösterilerini sergileyecek.

- 20 Nisan Pazartesi… Öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek

Kutlama programı çerçevesinde, Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerinden oluşan heyet, 20 Nisan Pazartesi günü devlet protokolünü ziyaret edecek.

Aynı gün, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmenlerinin anısına düzenlenen “4. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” final müsabakaları saat 09.30’da Mağusa Arena’da yapılacak. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren okullara ödülleri verilecek.

Etkinlikler kapsamında, “Geleceğin Mucitleri Bilim Şenliği” ise saat 17.30’da Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda gerçekleştirilecek.

- Girne korteji ve gösteriler 21 Nisan’da

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, 21 Nisan Salı günü saat 09.00’da Girne’de kortej ve gösteriler düzenlenecek.

Girne bölge okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak Girne Kordonboyu Meydanı’na yürüyecek.

- Öğrenciler “çocuk hakları” gündemiyle Meclis’te

“Çocuk hakları” gündemiyle düzenlenecek temsili Meclis Genel Kurulu, 22 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde toplanacak.

Her ilçeden belirlenen 50 öğrenci Meclis’te bir araya gelecek.

- 23 Nisan Perşembe günü programı…

Gün nedeniyle saat 09.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenecek ve anıta çelenk sunulacak.

Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gün boyunca okullarda ve ilçelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.