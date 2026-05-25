Lunatulay Art Home Atölyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Anlatma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlamının altını çizmek, “19 Mayıs” ruhunun heyecanını hatırlatmak ve yaşatmak için Bellapais Manastırı’nın büyülü atmosferinde açılan Lunatulay Art Home Atölyesi 4’üncü 19 Mayıs Karma Sergisi, Bellapais Manastırı sergi salonunda sanat severlerle buluştu.

Luna Tülay Art Home kurucusu ressam, sanat eğitmeni; N.Tülay Okan’ın atölyesinde eğitim gören katılımcılar tarafından hazırlanan sergide, karakalem, akrilik, aquarell kalem ve farklı malzemelerden oluşan 56 eser sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Alya Togay, Ayşe Uluca, Çınar Odacı, Deniz Koç, Durusu Uyar, Elay Orhunöz, Gaye Azizoğlu, Havva Değgin, Masal Aldağ, Melin Alav, Melin Toyer, Mila Togay, Naz Öztunç, Nil Soykara, Pembe Güneşer’in eserleri yer aldı.