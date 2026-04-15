Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Ünlüer, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu ve iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.

BEŞ SİLAH VE YEDİ ŞARJÖRLE OKULA GELDİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre saldırgan beşinci sınıfları hedef aldı.

Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Vali Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın okulda yaşamına son verdiği belirtildi.

"SİLAH SESLERİ OLDUKÇA YOĞUNDU"

NTV yayınına bağlanan gazeteci Lokman Başcı; ilk gelen bilgilere göre, silahlı bir kişinin girdiği sınıfta ateş açtığını söyledi.

Olay yerinden NTV yayınına bağlanan muhabir Elif Ayşenur İşledici, "Silah sesleri oldukça yoğundu. Çok sayıda yaralı olduğu, can kaybı olduğu bildirildi." dedi.

İşledici, "Şu anda okulun önünde panik hakim. Bu noktada yoğun bir kalabalık var. Sağlık ekipleri de bölgede." ifadelerini kullandı.