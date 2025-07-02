Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde ve Genç Diş Hekimliği Derneği iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi, LAÜ kampüsünde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Diş hekimliği öğrencileri ile alanın önde gelen akademisyenlerini bir araya getiren kongre, bilimsel paylaşımların ve mesleki etkileşimin ön planda olduğu verimli bir platform sundu. 14 farklı ülkeden öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikte, güncel akademik gelişmeler ve mesleki yenilikler ele alındı.

Kongrenin Onursal Başkanlığını LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin İmirzalioğlu, Kongre Başkanlığını ise LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisi ve Genç Diş Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pülat üstlendi.

Kongrede; Prof. Dr. Selim Erkut, Prof. Dr. Zafer Çehreli, Yrd. Doç. Dr. Nejlan Eratam, Dr. Ahmet Kiğılı,Yrd. Doç. Dr. Kaan Asvaroğlu gibi önemli isimler yaptıkları sunum ve konuşmalarla katılımcılara önemli bilgiler aktardılar.

Etkinlik boyunca gerçekleşen interaktif oturumlar, genç diş hekimlerinin mesleki gelişimine önemli katkılar sundu. Katılımcılar, kongreyi bilimsel donanımlarını artırmış ve en güncel bilgileri edinmiş olarak tamamladı.

Kongre sonunda yapılan değerlendirmelerde, organizasyonun akademik içeriği ve öğrenci katılım düzeyi büyük takdir topladı. Genç Diş Hekimliği Derneği tarafından ev sahibi LAÜ’ye ve bu değerli bilimsel buluşmaya katkı sağlayan tüm konuşmacılara, katılımcılara ve destekçilere içten teşekkür edildi.