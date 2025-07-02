Dr. Suat Günsel Girne Koleji, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı mezunlarını, görkemli bir mezuniyet töreniyle uğurladı. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen tören, öğrenciler, veliler ve öğretmenler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Okul Müdürü Şermin Mayın yaptı.

Duygusal anların yaşandığı gecede, mezuniyet belgelerini alan öğrenciler sahneye alkışlar eşliğinde çıkarken, öğretmenleri ve aileleri ise bu özel anı gururla izledi. Dr. Suat Günsel Girne Koleji öğretmenleri de öğrencilerini özgüvenle ve evrensel değerlerle geleceğe uğurlamanın haklı gururunu yaşadı. Mezun öğrenciler, yurt içindeki saygın üniversitelerin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki prestijli yükseköğretim kurumlarından kabul alarak önemli başarılara imza attı.

Mezuniyet töreni, kep atma seremonisi ve hatıra fotoğrafları ile sona ererken; genç mezunlar eğitim yolculuklarının yeni durağına uğurlandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Ne mutlu bize ki, bu yıl mezunlarımız ülkemizin yanı sıra İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya gibi dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden kabul aldılar.”

Mezuniyet töreninde konuşan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin de üzerinde yükseldiği, yarım asrı aşan Yakın Doğu eğitim geleneğinde, eğitimi yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı görmedik. Karakter inşa eden, bireyi hayata hazırlayan ve değer kazandıran bir yolculuk olarak tanımladık” dedi. Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin fiziki olanaklarını geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Okulumuza özel olarak inşa ettiğimiz yeni binamız; modern sınıfları, laboratuvarları, seminer salonu ve açık-kapalı spor alanlarıyla artık eğitime tamamen hazır. Ancak bizler, eğitimin yalnızca binalarda değil; bilimin, sanatın, sporun ve etik değerlerin bir araya geldiği bir atmosferde filizlendiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden, altyapımız kadar değerlerimizi de büyütmeye özen gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

“Ne mutlu bize ki, bu yıl mezunlarımız ülkemizin yanı sıra İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya gibi dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden kabul aldılar” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mezunlara seslenerek “Sevgili mezunlarımız, her biriniz ile ayrı ayrı gurur duyduğumuzu bilmenizi istiyorum! Yolunuz açık, kalbiniz cesur, aklınız özgür olsun!” dedi.

Şermin Mayın: “Her bir öğrencimiz azmiyle, duruşuyla ve başarısıyla sadece bizleri değil, ailelerini ve tüm okul topluluğumuzu gururlandırdı.”

“Bugün burada, birer birey olarak gelişimlerine tanıklık ettiğimiz, emek ve sevgiyle büyüttüğümüz öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Dr. Suat Günsel Girne Koleji Okul Müdürü Şermin Mayın ise “Her bir öğrencimiz azmiyle, duruşuyla ve başarısıyla sadece bizleri değil, ailelerini ve tüm okul topluluğumuzu gururlandırdı” dedi. Öğrencilerin sadece akademik bilgilerle değil aynı zamanda insanlık değerleriyle de donandıklarını belirten Şermin Mayın, öğrencilere seslenerek “Şimdi yeni bir yolculuk başlıyor. Yolunuz açık, şansınız bol, yüreğiniz hep umutla dolu olsun” dedi.