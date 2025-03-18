Türk tarihinin en gurur verici zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferinin 110. Yıl dönümünde mutluyuz, gururluyuz..

Çanakkale Zaferinin 110. Yıl dönümünde; Çanakkale’yi geçilmez yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; 215 kilo ağırlığındaki Top Mermisini sırtlayarak namlusuna süren efsane kahraman Seyit Ali Onbaşı’yı, Yüzbaşı Sırrı Bey’i, Akbaş Şehitlerini, 57. Alay Piyade Alayı şehitlerini, Kınalı Hasanları, Dedelerimizi ve yüzlerce liseli, üniversiteli, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum ve saygıyla selamlıyorum.

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak anılan bu günde Çanakkale Savaşı’nda, düşman kuvvetlerinin 3 Zırhlı Savaş Gemisi batırılmış, 2 Zırhlısı yaralanmış, ağır kayıplar verdirilmiş ve bozguna uğratılmıştır..

..Çanakkale Savaşı’nda Yarbay olarak görev alan Mustafa Kemal, çıkarmaların Anafartalar bölgesinden yapılacağını öngörmüş, Anafartalar ve Arıburnu’nda görev yapmıştır. Kaynak 1: A. Erdem Akyüz, Atatürk ve Mart Ayı, Bütün Dünya , Başkent Üniversitesi Kültür Yayını, 1 Mart 2021, Ankara

Aradan yüz yılı aşkın bir süre geçse de zaman zaman Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen bazı yönleri açığa çıkmaktadır. Gerilere dönüp bakacak olursak; 1 Mart 2019 tarihli Bütün Dünya Dergisi’nde s. 13’te yer alan ‘Çanakkale Fransız Gemilerini Batıran Fransız Mayınları’ başlıklı makalesinde Dr. Cihangir Dumanlı “Osmanlı İmparatorluğu 2 Ağustos 1914’te Almanya ile bir İttifak Anlaşması yaparak savaştaki yerini belirlemiştir. Osmanlı İmparatorluğunun savaşa fiilen girmesi ise Alman Amiral Souchon komutasındaki Karadeniz Filosunun 29 Ekim 1914’te Rus Gemi ve Limanlarını vurması ile olmuştur..

..İşte Osmanlı İmparatorluğu Almanya ile Anlaşma yaptıktan sonra, fakat savaşa henüz girmeden bir Alman Denizaltısı yakıt ikmali yapmak için Marmaris limanına girer. Denizaltıyı Fransız Gemileri takip etmektedir. Marmaris limanına giremeyen Fransız Gemisi limandaki Denizaltının çıkamaması ve başka Alman Savaş Gemilerinin girmemesi için limanın ağzını mayınlayarak bölgeyi terk etmiştir..

..Marmarisli bir çoban, Ada ağzında keçilerini otlatırken denizde garip cisimler görür ve muhtara bildirir. Muhtar, söz konusu durumu Kaymakam’a, Kaymakam Yüzbaşıya bildirir. Bu gelişmenin ardından konu İstanbul’a taşınır. İstanbul’dan mayın uzmanı bir bahriye subayı ve üç Bahriye Eri Marmaris’e gönderilir. Ekip mayınların fünyelerini sökerek etkisiz hale getirir..

..Osmanlı Donanmasının 29 Ekim’deki Karadeniz Taarruzuna karşılık Rus Kafkas Ordusu 1 Kasım 1914’te Sarıkamış-Erzurum istikametinde taarruz ederek kara harekatını başlatır. Arkasından 3 Kasım’da İngiliz ve Fransız gemileri Rusya’ya desteklerini göstermek için Çanakkale Boğazı’nın giriş bataryalarını ateş altına alırlar. İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Boğazı’nı zorlayacakları belli olmuştur. Çanakkale Boğazı olası bir taarruza karşı savunma için hazırlanmakta ve bu kapsamda mayınlar dökülmektedir..

..Marmarisliler etkisiz hale getirilen Fransız mayınlarını sandallarla çekerek Taşarkası’na açtıkları kanallara yerleştirirler, düşman keşif uçakları görmesin diye kamufle ederler. Daha sonra Muğla, Denizli ve Aydın’da her deve katarında bulunan “LÖK” denilen güçlü develer toplanır. Mayınlar develere yüklenerek Muğla’ya, oradan da Aydın’a, Aydın’dan demiryolu ile İstanbul’a oradan da Çanakkale’ye getirilir. 03 Kasım bombardımanından sonra Çanakkale Boğazı’na dökülen mayınlardan bir kısmı Marmaris’ten getirilen Fransız mayınlarıdır..

..Boğaz’da kıyametin koptuğu gün İtilaf Donanmasının 16 Gemi ile Boğaz’ı geçmeye çalıştığı 18 Mart 1915 günüdür. Sabah saat 10.30’da başlayan taarruzda birinci hattaki 4 İngiliz Zırhlısı (Gaulois, Charlemagne, Soufren, Bouvet) öne geçmiştir..

..İngiliz Gemileri gibi Fransız Gemileri de kıyı topçumuzun etkili ateşleri ve Deniz mayınlarından nasibini almıştır. Bu kapsamda Soufren, Gaulois ve Chalemangne topçularımız tarafından vurularak ağır yara almışlardır. Bouvet’i ise kahraman Seyit Onbaşı tek başına kaldırdığı 275 kg’lık mermi ile vurmuştur. Bouvet geri dönerken mayına çarparak batmıştır..

..Akşama kadar yapılan yoğun çalışmalarda düşmanın 16 gemisinden 4’ü batmış, 5’i ağır yaralı olarak saf dışı edilmiştir. Gücünün yarısını (9/16) kaybeden Amiral De Robeck saat 17.00’de yenilgiyi kabul ederek çekilmeye karar vermiştir. Kaynak 2: Dr. Cihangir Dumanlı, Çanakkale’de Fransız Gemilerini Batıran Fransız Mayınları, Başkent Üniversitesi , Kültür Yayını, 1 Mart 2019

18 Mart 2015 Çanakkale Deniz Savaşlarının kazanıldığı gündür. Ancak Kara Savaşları bütün şiddeti ile devam edecekti. Tarihin en kanlı savaşlarındandır Çanakkale Savaşları. Düşman Çanakkale’yi geçemediyse, işte şehitlerimizin o paramparça edilmiş bedenleriyle ve gazilerimizin bedenlerinin koparılmış o kol ve bacak parçalarıyla durdurulduğu için geçememiştir.

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal; harita okuma ve yön belirleme konusunda üstün, başarılı bir komutandı. Mustafa Kemal, komuta yetkisini Alman Mareşal Liman Von Sanders’ten “Lütfen Bana Bırakınız” kararlılığıyla devralmasaydı, “Geçilmez” Gönül Madalyalı Çanakkale, üstelik pek de zorlanmadan geçilmiş olurdu…

… Ya da bu cephe savaşın ilk günü Mustafa Kemal’e teslim edilseydi Çanakkale elbette yine geçilmezdi ve üstelik, memleketin yetiştirmiş olduğu en iyi kadrolar, en iyi eğitimi görmüş öğrenciler ve subaylar ile on binlerce Mehmetçiğin yanı sıra, binlerce 14-15 yaşlarındaki gençler şehit olmak zorunda kalmazlardı. Kaynak 3 : Kaya Boztepe, Unutamadığımız Anılarıyla Çanakkale , Bütün Dünya, Başkent Üniversitesi, Kültür Yayını, 1 Nisan 2015

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi sevgiyle saygıyla , rahmetle anıyorum… YARIN DEVAM EDECEK..