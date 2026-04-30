Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sağlık yönetiminde yaşanan sıkıntıların artık gizlenemez bir noktaya geldiğini savundu; sağlık hizmetinin akılcı planlama ve sürdürülebilir kadro politikasıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Özgöçmen, yazılı açıklamasında 112 acil hizmetlerinde personel eksikliği olduğunu, emeklilikler nedeniyle kadroların boşaldığının ve mevcut personelin aşırı yük altında ezildiğini ileri sürdü.

Özgöçmen, “Bu durum yeni mi ortaya çıktı, emeklilikler dün mü başladı, yıllardır bilinen bu açık neden planlanmadı, neden kadro oluşturulmadı ve Meclis’te bekleyen Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası, hala neden geçirilmiyor?” diye sordu.

Gelinen noktada çözüm diye sunulan şeyin “yönetim zafiyeti” olduğunu savunan Özgöçmen, "Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi çalışanlarına 'Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne de gelin, 112’ye de destek verin’ denilerek, temel sağlıkta ‘ek mesaiye kalın’, “liste gönderin, kimler gelebilir” anlayışıyla sistem daha da bozuluyor. Yük çalışanların sırtına yıkılıyor. Zaten yataklı tedavi kurumlarında yüzlerce hemşire eksikliği, ek mesaiyle kapatılıyor. Yetmedi, temel sağlık için de aynı yöntem uygulanıyor." dedi.

Yüzlerce paramedik mezunu varken ve bu hizmetler onların uzmanlık alanıyken, bu insan kaynağının neden değerlendirilmediğini soran Özgöçmen, eğitimini bu iş için almış personel yerine, yoğun çalışan hemşirelerin ek mesaiye zorlandığını avunarak bunu eleştirdi.

İlgili yasa Meclis’te beklerken ve sistem kurulabilecekken geçici çözümlerle zaman kaybedildiğini savunan Özgöçmen, “Bu yaklaşımın bedelini, aşırı nöbet tutan ve tükenen sağlık çalışanları ile eksik hizmetle karşı karşıya kalan halk ödüyor.” dedi.