Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Büsküvütçü, Arıklı’nın söylemleri ile siyasi ilişkileri arasında çelişki bulunduğunu savundu ve Arıklı’nın bir yandan partisinde “FETÖ’cüler var” yönünde beyanlarda bulunduğunu, diğer yandan ise “bölücü örgüt sempatizanlarıyla halay çektiğini” ileri sürdü.

Arıklı’nın kendisini milliyetçi olarak tanımladığını ancak siyasi tutumunun bununla örtüşmediğini iddia eden Büsküvütçü, “Sorsan kendini milliyetçi diye tarif eder ama para için her türlü kılığa girer” ifadelerini kullandı. YDP’lilere de seslenen Büsküvütçü, “Ey YDP’li saf ve temiz kardeşlerim, kandırıldığınız yetmedi mi?” dedi. Büsküvütçü, PKK ve FETÖ’ye kucak açtığını öne sürdüğü kişilerin YDP tabanını temsil edip edemeyeceğini sorguladı.

Öte yandan Büsküvütçü’nün Arıklı’ya yönelik eleştirilerinin yer aldığı haberin altına yapılan yorumlar, kısa sürede taraflar arasında polemiğe dönüştü.

Arıklı, Büsküvütçü’ye yanıtında “Muhatabım değilsin. Hade başka kapıya…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Büsküvütçü de Arıklı’ya sert bir karşılık vererek, “Seninle muhatap olmak istemem, 3/5 sterlin sallardım sen de koşa koşa gelirdin” dedi.