Blue Sea Hotel, 2026 yaz sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldi. Karpaz Yarımadası’nın eşsiz doğası, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle öne çıkan bölgede konumlanan otel, her yıl artan talep ve yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor.

Otel Müdürü Enver Dağ yaptığı açıklamada, geride kalan sezonun son derece verimli geçtiğini belirterek, “Her geçen yıl artan taleple birlikte sezonu neredeyse yüzde 100 doluluk oranıyla tamamladık. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. 2026 yaz sezonu için de şimdiden oldukça yoğun bir rezervasyon süreci yaşıyoruz” dedi.

Blue Sea Hotel’in başarısının arkasındaki en önemli unsurun misafir memnuniyeti olduğunu vurgulayan Dağ, hizmet anlayışlarını şu sözlerle özetledi: “Koşulsuz ve kusursuz misafir memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Konaklayan her misafirimizden yüzde 100 memnuniyet geri dönüşü alıyoruz. Bu da misafirlerimizin sadece bir kez değil, sezon içinde birkaç kez ve her yıl düzenli olarak bizi tercih etmelerine neden oluyor.”

Otelin sadık misafir kitlesine sahip olduğunu belirten Dağ, bu durumun işletme ile misafirler arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti. “Misafirlerimizle aramızda zamanla samimi ve güçlü bir ilişki oluşuyor. Bu bağ artık bir müşteri-işletme ilişkisinin ötesine geçerek adeta bir aile atmosferine dönüşüyor” diye konuştu.

Karpaz Yarımadası, doğallığını koruyan yapısı, el değmemiş koyları ve altın sarısı kumsallarıyla Akdeniz’in saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgenin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise mavinin en saf ve en derin tonlarını barındıran denizi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kuş cıvıltılarının yükseldiği, hafif esen rüzgârın doğayla bütünleştiği Karpaz’da zaman adeta yavaşlıyor. Bu eşsiz atmosfer, ziyaretçilere şehir hayatının karmaşasından uzak, huzur dolu bir deneyim sunuyor.

Tam da bu doğanın kalbinde konumlanan Blue Sea Hotel, misafirlerine yalnızca bir konaklama değil, doğayla iç içe bütünsel bir tatil deneyimi sunuyor. Gün doğumunda denizin üzerinde oluşan altın yansımalar, gün batımında ise gökyüzünün mavi ve turuncu tonlara bürünmesi, otelde konaklayan misafirler için unutulmaz anlara dönüşüyor.

Modern mimarisi, konforlu odaları ve yüksek hizmet standartlarıyla dikkat çeken otel, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tesis, Karpaz’ın tanıtımında da önemli bir rol üstleniyor.

2026 yaz sezonuna güçlü bir giriş yapan Blue Sea Hotel, artan talep doğrultusunda hizmet kalitesini daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Doğanın kalbinde lüks ve huzuru bir arada sunan tesis, yeni sezonda da misafirlerine ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunacak.

Karpaz’ın mavi derinlikleri, sessizliği, kuş sesleri ve eşsiz doğasıyla bütünleşen bu özel destinasyon, tatilcileri hem dinlenmeye hem de keşfetmeye davet ediyor. Blue Sea Hotel ise bu eşsiz deneyimin en konforlu adreslerinden biri olarak yeni sezona tamamen hazır.