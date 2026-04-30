NorthernLand Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat’ın Meclis kürsüsünde Pera Mackenzie işletmesine ilişkin kullandığı “peşkeş çekiliyor” ifadesine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Bozkurt, açıklamasında söz konusu ifadeyi “üzüntü ve esefle karşıladıklarını” belirterek, bu açıklamayı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yaptıklarını belirten Bozkurt, Pera Mackenzie’nin 2022 yılında İskele Belediyesi tarafından ihaleye çıkarıldığını ve şirketlerinin ihale şartları kapsamında ihaleyi kazandığını kaydetti. İşletmenin bugün İskele Belediyesi ile yapılan resmi sözleşme çerçevesinde, tamamen yasal zeminde ve şeffaf ticari koşullar kapsamında faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Bozkurt, ülkedeki benzer turizm alanlarının kira koşulları metrekare bazında değerlendirildiğinde, şirketlerinin ödediği bedelin standartların üzerinde olduğunu ifade etti. Ayrıca son üç yılda belediyeye toplam 22 milyon 378 bin 589 TL, yalnızca 2025 yılı içerisinde ise 10 milyon 700 bin 559 TL ödeme yapıldığını belirtti.

Resmi sözleşmeye dayalı ve tüm mali yükümlülüklerini yerine getiren bir yatırım için “peşkeş” ifadesinin kullanılmasının gerçeklerden kopuk, mesnetsiz ve kabul edilemez bir itham olduğunu kaydeden Bozkurt, ortada kamu zararına sebep olan, gizli yürütülen ya da karşılıksız devredilmiş herhangi bir süreç bulunmadığını ifade etti.

Bozkurt, söz konusu işletme modelinin belediyeye düzenli gelir sağlayan, bölge ekonomisine katkı sunan, istihdam yaratan ve turizme değer katan yasal bir yatırım süreci olduğunu belirtti.

“Peşkeş” kelimesinin kamu malının usulsüz veya haksız şekilde devredildiği anlamı taşıdığına dikkat çeken Bozkurt, herhangi bir somut belgeye, veriye ya da hukuki dayanağa başvurulmadan bu ifadenin kullanılmasının sorumsuzluk olduğunu savundu.

Fide Kürşat’ın, milletvekili olduğu bölgeyle ilgili böylesine ağır bir ithamda bulunmadan önce ihale koşullarını, metrekare bazında ödenen bedeli, belediyeye sağlanan geliri ve yatırımın bölge ekonomisine katkısını araştırması gerektiğini ifade eden Bozkurt, yapılan açıklamanın siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını ileri sürdü.

Açıklamada, konuya ilişkin bilgi eksikliği bulunduğu ve araştırma yapılmadan iddialar ortaya atıldığı savunularak, bu tür ifadelerin Meclis kürsüsünün ciddiyetiyle bağdaşmadığı belirtildi.

Bozkurt, Pera Mackenzie’de ortaya çıkan değerin yalnızca ticari faaliyet olmadığını, çalışanların emeği, bölge esnafının katkısı, tedarikçilerin desteği, belediyeye sağlanan düzenli gelir ve turizmin gelişimiyle oluşan ortak bir kazanım olduğunu ifade etti.

Şirket olarak faaliyetlerini yasal zeminde, şeffaflık ilkesiyle ve kamu yararını gözeterek sürdüreceklerini belirten Bozkurt, şirketlerinin, markalarının ve çalışanlarının itibarını hedef alan asılsız iddialar karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Bozkurt, kamuoyunu yanıltan, gerçekleri çarpıtan ve yatırımcıyı haksız şekilde töhmet altında bırakan açıklamaları bir kez daha kınadıklarını belirterek, tüm hukuki ve kurumsal haklarını saklı tuttuklarını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yerli yatırımcıların hedef gösterilmesinin ülkeye hizmet etmeyeceği ifade edilerek, istihdam sağlayan, belediyeye düzenli gelir kazandıran, vergi ödeyen ve turizme katkı sunan yatırımların itibarsızlaştırılmasının ne kamu yararına ne de ülke ekonomisine katkı sağlayacağı kaydedildi.