TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen basın buluşmasında yaptığı açıklamasında, “KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz“ dedi.

Bayraktar, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) mühendislik çalışmalarını sürdürdüğü proje kapsamında, Doğu Akdeniz’de bulunacak gazın Türkiye’ye, bu boru hattıyla taşınacağını söyledi:

“Akdeniz’den vazgeçmedik. Geçmişte 9 derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz gazı gibi keşfimiz olmadı maalesef. Odağımız Karadeniz’de üretimi artırmak. Karadeniz’de o kadar büyük potansiyel var ki. Benim bütün mesaimi buraya ayırmam kadar doğal bir şey olamaz. Karadeniz’de yeni sondajlarımız var, bunlarla beraber yeni keşifler inşallah katmaya çalışıyoruz. Akdeniz’de aramadan vazgeçmiş değiliz. Yeni projede KKTC’ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz. BOTAŞ mühendislik çalışması yapıyor. İnşallah orada bulacağımız bir gazı daha sonra Türkiye’ye bir akışla sunabiliriz. Bu bağlantısallık en önemli mesele.”