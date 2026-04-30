Kuzey Kıbrıs’ta havalimanında konuşlu olan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları, dün öğle saatlerinde havalimanından havalanarak uçuş gerçekleştirdi.

Alçak irtifada uçuş yapan F-16 savaş uçakları, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Özellikle kıyı ve yerleşim alanlarına oldukça yakın mesafede gerçekleştirilen uçuşlar, yüksek ses nedeniyle geniş bir alanda hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, “neden uçuyorlar?” sorusu kısa sürede gündem oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, F-16'ların zaman zaman havalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kanal T'den Ferda Aşıroğlu'na konuşan Arıklı, ''F-16’lar Türkiye’nin mavi vatanı koruma konusunda Havalimanı’na sembolik bir konuşlandırma değil'' dedi. Türkiye, Güney Kıbrıs’taki askeri hareketlenmelerine karşı ani reaksiyon gösteriyor” diye konuşan Bakan Arıklı, mevcut F-16 uçuşlarının gerekli olduğunu ve her türlü desteği verdiklerini kaydetti. Arıklı “Bir tehlike yok. Güney Kıbrıs gövde gösterisi yaparken biz de sessiz kalacak değiliz” ifadelerini kullandı.