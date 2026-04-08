17 yıl aradan sonra BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Sinde Akın Spor Kulübü’nün asbaşkanı Öykü Zort açıklamalarda bulundu. Öykü Zort’un açıklamaları şöyle:

"Değerli Sinde halkı ve Kıbrıs Türk Spor kamuoyu ;

Tam 17 yıllık bir özlemin ardından, Sinde Akın Spor Kulübü olarak yeşil sahalara yeniden dönmenin gururunu yaşıyoruz.

Bizim için bu geri dönüş, sadece bir futbol takımının liglere katılması değil; bir köyün ruhunun, gençliğinin ve geleceğinin yeniden ayağa kalkışıdır.

Yönetim kurulumuzla birlikte yola çıkarken tek bir hedefimiz vardı Bu ise Skor tabelasındaki rakamlardan ziyade, gençlerimizin hayatına dokunabilmek.

Asbaşkan olarak şuna yürekten inanıyorum ki; bir gencimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporun disiplini ve kardeşliğiyle buluşturduğumuz her gün, bizim en büyük şampiyonluğumuzdur.

Saha içinde centilmence mücadele eden, saha dışında ise örnek gösterilen bir camia olmak için buradayız.

Bu heyecanlı yolculukta tüm taraftarlarımızı, köylülerimizi ve sporseverleri yanımızda görmeyi diliyoruz.

Bizim asıl galibiyetimiz, kurtardığımız gençlerimiz olacak.

Sinde Akın Spor Kulübü olarak sahalara sadece dönmedik; iz bırakmaya, terimizin son damlasına kadar savaşmaya geldik!

Bizim lugatımızda pes etmek yok. 17 yıllık arayı kapatacak olan şey sadece zaman değil; sergileyeceğimiz hırs, sahaya yansıtacağımız mücadele ve sarsılmaz istikrarımızdır.

Hırsımız Geçmişin özlemiyle, geleceğin zaferlerine duyduğumuz açlıktır.

Mücadelemiz , Formamızdaki armanın ağırlığını bilerek, her maçın her dakikasında verilen emektir.

İstikrarımız ise sadece bugün değil, her gün daha ileriye gitme kararlılığımızdır.

Bu yol meşakkatli, bu lig zorlu olabilir; ancak Sinde’nin pes etmeyen ruhu her türlü engelden daha büyüktür. Gençlerimize örnek olacak, rakiplerimize saygı duyacak ama sahada asla geri adım atmayacağız.

İnançla, disiplinle ve büyük bir tutkuyla... Sinde Akın Spor için şimdi mücadele zamanı.

Sevgilerimle