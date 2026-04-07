KKTC BTM 2. Lig’in çiçeği burnunda ekiplerinden Sinde Akın Spor (SAS) Kulübü, Başkan Türker Kasaboğlu ve Asbaşkan Öykü Zort liderliğinde yeni sezona “merhaba” dedi.

En son 2008-2009 sezonunda liglerde mücadele eden ve ardından sessizliğe bürünen kulüp, 2026 yılı itibarıyla yeniden sahalara dönme kararı aldı. 17 yıllık aranın ardından küllerinden doğan Sinde Akın Spor’da yeni yönetim de netleşti.

Bölge gençliği için umut olmayı hedefleyen kulüp yönetimi, yalnızca sportif başarıyı değil, aynı zamanda sosyal bir misyonu da üstlenmiş durumda. Bu doğrultuda Asbaşkanlık görevine getirilen Öykü Zort, kulübün vizyonunu ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Genç nesli odak noktasına alan ve Kıbrıs Türk futbolu için "elimi değil gövdemi taşın altına koymaya hazırım" diyen Zort, bölge halkında büyük heyecan yarattı.

"BİZİM ASIL GALİBİYETİMİZ KURTARDIĞIMIZ GENÇLER OLACAK"

Asbaşkan Zort, kulübün temel misyonunun sahadaki skordan çok daha derin olduğunu vurguladı.

Gençleri kötü alışkanlıklardan korumanın bir sosyal sorumluluk değil, bir varoluş amacı olduğunu belirten Zort, şunları söyledi:

Sinde Akın Spor klubü olarak yola çıkarken kendimize tek bir söz verdik. Bu bölgenin ve bu memleketin tek bir gencini dahi kötü alışkanlıklara, sokağın karanlığına teslim etmeyeceğiz.

Bizim asıl galibiyetimiz, gençlerimizi sporun disiplini ve ahlakıyla buluşturduğumuz an başlayacaktır.

Onlara sadece bir forma değil, sağlıklı bir gelecek ve aidiyet duygusu sadakatliğin ne olduğunu sunmak olacaktır.

"KIBRIS TÜRK FUTBOLU İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Vizyoner bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Zort, statükoyu yıkmaya geldiklerinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk futbolunun gelişimi için fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirten Asbaşkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bu lige sadece bir takım olarak değil, yeni bir canlı kan, taze bir enerji olarak geliyoruz. Kıbrıs Türk futbolunun hak ettiği o modern ve dinamik yapıyı kurmak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Bu toprakların çocukları için, futbolumuzun geleceği için ve en önemli Kıbrıs Türk Futbol’u her şeyi yapmaya hazırız.

Dostluk ve centilmenlik vurgusuna değinen Zort sözlerine şöyle devam etti.

Yeni sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını dileyen Öykü Zort, birlik mesajı vermeyi de ihmal etmedi:

"Sahada kıran kırana bir mücadele olsa da, bizim için asıl olan dostluktur. Tüm kulüplerimizle birlik ve beraberlik içerisinde; sakatlıksız, centilmence ve futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sezon diliyorum. Bizim için Sinde Akın Spor kulübü sadece bir kulüp ismi değil; birbirimize duyduğumuz sarsılmaz sadakatin simgesidir. Renklerimize, armamıza ve en önemlisi bu bölgenin gençlerine verdiğimiz her söze sonuna kadar sadık kalacağız.

BAŞARI GELİR GEÇER AMA SADAKAT KALICIDIR.

Biz, futbolcularımızın kulübüne, kulübümüzün de bu topraklara sadık kaldığı bir aile ortamı kuruyoruz. Bu yolda bizi biz yapan en büyük değerimiz; iyi günde de kötü günde de birbirimize ve değerlerimize olan sadıklığımız olacaktır Modern altyapı yatırımları ve yenilikçi yönetim modeliyle, Kıbrıs Türk futbolunda değişimin ve gençleşmenin öncü markası olmak” diyerek sözlerini tamamladı.