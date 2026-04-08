Necati KÜLAHLILAR

BTM 2. Ligde mücadele eden Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübünü (DİKA) sezona hazırlayacak teknik direktör belirlendi. Kulüp eş başkanları Samet Dilekkaya ve Hüseyin Osmanoğlu başkanlığındaki DİKA yönetimi takımın başına teknik direktör Mehmet Karagil’i getirdi.

Birkaç haftadır antrenmanlarını sürdüren DİKA’da antrenmanlar bundan sonra Mehmet Karagil’in sorumluluğunda yapılacak. DİKA eş başkanları Samet Dilekkaya ile Hüseyin Osmanoğlu, teknik direktör Mehmet Karagil ile her konuda anlaştıklarını, Mehmet hocaya tam destek olduklarını ve şampiyonluk hedeflerine bu yıl ulaşacaklarını ve söylediler.

Mehmet Karagil’in imza töreninde kulüp yöneticileri Mehmet Lordoğlu ve Osman Gökşin de hazır bulundular. Mehmet Karagil son olarak Hamitköy’de görev yapmıştı.