Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak Gönyeli ile yolları ayrılan Emre Perçinci yazılı Tahkim Kurulu başvurusu ile ilgili aşağıdaki kararı aldı:

“KTFF Yönetimi’ne yaptığı başvuruda hiç bahsi geçmeyen ve 45 günlük aylık maaşına ek olarak kulüp için kendisinin yaptığını iddia ettiği harcamalar başlığı altında ekstradan 252,000 TL yani maaşı ile birlikte toplam 402,000 TL talep etmiştir. Huzurumuzda yaptığı sözlü beyanlarında ise sadece 45 günlük maaşı karşılığı olan 150,000 TL ve sözleşmede yazan tazminat miktarı olan 400,000 TL’yi talep etmiş ve sözlü olarak başka herhangi bir alacak talebinde bulunmamıştır.

Gönyeli SK ise kurulumuza yazılı olarak iddialarını beyan etmiş olup özetle Emre Perçinci’nin 13/12/2025 tarihinde görevi kendisinin bıraktığını ve antrenmana gelerek futbolculara bu durumu bildirdiğini ve veda ettiğini keza sosyal medya üzerinden de yazılı bir açıklama paylaşarak göreve veda ettiğini iddia ederek bu hususların ispatı maksatlı Ulaş Candanal, Ahmet Eser Aksoy ve Mustafa Hacı isimli 3 futbolcunun yazılı beyanları ve Emre Perçinci’nin sosyal medya paylaşımının ekran görüntüsünü emare olarak sunmuşlardır. Bununla birlikte Gönyeli SK Emre Perçinci’nin talep ettiği 45 günlük maaş karşılığı 150,000 TL alacak iddiasına herhangi bir açıklama yapmamış ve bu iddiaya cevap vermemiştir.

Öncelikle tarafların aylık 100,000 TL karşılığında 01/08/2025 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşmede yer alan tazminat içeren özel maddelerle birlikte tarafların sözleşmenin içeriğinde mutabık kaldıkları ve tazminatın tek taraflı fesih halinde ödenebileceği ve hususlarında bulgu yaparız.

Tüm yukarıda bahsi geçenler ışığında belirtmek isteriz ki bir kimse KTFF Yönetim Kurulu’ndan talep etmediği ve/veya beyan etmediği bir iddiayı aynı yönetim kurulunun kararından yakınarak Tahkim Kurulu’ndan talep edemez ve/veya o konuda bir iddiada bulunamaz (alt mahkemeden talep etmediği hukuki çareleri ve/veya iddiaları istinaf safhasında üst mahkemeden talep edemez) bu cihetle Emre Perçinci’nin Tahkim Kuruluna yaptığı yazılı başvurusunda bahsi geçen 402,000 TL tutarındaki alacağından KTFF Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu 29/12/2025 tarihli başvurusunda herhangi bir talebi olmadığı ve kurulumuzda ise bu konuda herhangi bir sözlü iddia ileri sürmediği cihetle başvurunun reddine karar verilir, keza 45 günlük maaşı karşılığı Gönyeli SK’dan a150,000 TL tutarında alacağı olduğu iddiasına ise Gönyeli SK bu iddiaya karşılık herhangi bir cevap ya da savunma sunmadığı cihetle 150,000 TL’nin Emre Perçinci’ye ödenmesine oybirliği ile karar verilir.

Son olarak kurulumuza Gönyeli SK tarafından sunulan yukarıda bahsi geçen üç futbolcunun yazılı beyanlarına ve Emre Perçinci’nin sosyal medya paylaşımı ekran görüntüsünü tetkik ve tezekkür ettikten sonra Emre Perçinci’nin görevine son verilmediğine ve kendisinin görevi bıraktığı kanaatine varmış olup bu hususta bulgu yaparız. Bu cihetle tek taraflı fesih sebebiyle tazminat talebini oybirliği ile reddederiz.

Bu cihetle yukarıda bahsi geçen olgular ışığında Gönyeli Spor Kulübü’nün teknik direktör Emre Perçinci ile imzaladıkları sözleşme gereğince 45 günlük maaş karşılığı olarak 150,000 TL’nin Emre Perçinci’ye ödenmesine ve tazminat talebinin ve geri kalan alacak taleplerinin ise reddine oybirliği ile karar verilir.”