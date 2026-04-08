KKTC Atletizm Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme Yarışları’nda iki bölgenin elemeleri tamamlandı. Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca düzenlenen yarışlarda küçük atletler finallere kalabilmek için yarıştı. Yarışların sonunda Gazimağusa A Bölgesi’nde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele), Gazimağusa B Bölgesi’nde Şehit Hüseyin Akil İlkokulu ve Güzelyurt Bölgesi’nde Kurtuluş İlkokulu kızlarda ve erkeklerde birinci olma başarısı gösterdi. Elemelere Perşembe ve Cuma günleri Lefkoşa ve Girne bölgeleri ile devam edilecek.

Takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

Küçük Kızlar

Gazimağusa A Bölgesi

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) 235 Puan

2. Şht. İlker Karter İlkokulu 231 Puan

3. Yeniboğaziçi İlkokulu 211 Puan

4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 149 Puan

5. Mormenekşe İlkokulu 132 Puan

Gazimağusa B Bölgesi

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 305 Puan

2. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 199 Puan

3. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 107 Puan

4. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 99 Puan

5. Polatpaşa İlkokulu 91 Puan

6. Tmv&Samtay Suna Ata Atun İlköğretim Okulu 61 Puan

Güzelyurt Bölgesi

1. Kurtuluş İlkokulu 244 Puan

2. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 226 Puan

3. Doğancı İlkokulu 122 Puan

Küçük Erkekler

Gazimağusa A Bölgesi

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) 229 Puan

2. Yeniboğaziçi İlkokulu 211 Puan

3. Şht. İlker Karter İlkokulu 195 Puan

4. Mormenekşe İlkokulu 175 Puan

5. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 146 Puan

6. Serdarlı İlkokulu 98 Puan

Gazimağusa B Bölgesi

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 268 Puan

2. Tmv&Samtay Suna Ata Atun İlköğretim Okulu 142 Puan

3. Alasya İlkokulu 137 Puan

4. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 125 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 121 Puan

6. Gazi - Canbulat İlkokulu 119 Puan

7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 114 Puan

8. Karakol İlkokulu 113 Puan

9. Şht. Zeki Salih İlkokulu 66 Puan

Güzelyurt Bölgesi

1. Kurtuluş İlkokulu 232 Puan

2. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 232 Puan

3. Doğancı İlkokulu 123 Puan