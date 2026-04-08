Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak Yenicami eski teknik direktörü Çetin İleri’nin yapmış olduğu başvuruyu görüşerek aşağıdaki kararı aldı:

“Çetin İleri 09/3/2026 tarihli KTFF Yönetim Kurulu kararını istinaf ederek kurulumuza başvurmuştur. Çetin İleri yukarıda bahsi geçen iddialarını huzurumuzda da tekrarlamış ve görev süresi içerisinde önceden bir yöneticiye sözlü olarak bilgi verdiği gerekçesiyle yurt dışına çıkıp takımın üç antrenmanına ve bir resmi maçına çıkmamasının fesih sebebi olamayacağını ve sözleşmede bahsi geçen ilk iki aylık maaşına tekabül eden peşinat olarak belirtilen 200,000 TL ile tazminat bedeli olarak ise 5 asgari ücret talep etmiştir.

Yenicami Ağdelen Kulübü’nü temsilen gelen başkan ve federasyon temsilcisi yönetici ise kısaca Çetin İleri’nin takımın en zor zamanında yurt dışına tatile giderek takımını yalnız bıraktığını ve bu durumdan kulübün önceden haberi olmadığını böyle bir izin asla vermediklerini, önceden böyle bir yurt dışı seyahatinden haberleri olsaydı konu teknik direktörle sözleşme imzalamayacaklarını bu durumu ilk kez 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen takımın son antrenmanının bitmesinden sonra öğrendiklerini, bu sebeple sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmelerinin haklı bir sebebe dayandığını beyan etmiştirler. Bugüne kadar Çetin İleri’ye herhangi bir ödeme yapılmadığını keza, bununla birlikte Çetin İleri’nin üç antrenman ve bir resmi maçta yer almadığını bir tasdik memuru vasıtasıyla belgelediklerini beyan ederek kurulumuza sundular.

Öncelikle aylık 100,000 TL karşılığında 8/01/2026 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşmede yer alan tazminat içeren özel maddelerle birlikte tarafların sözleşmenin içeriğinde mutabık kaldıkları, 200,000 TL peşinatın ilk iki aylık maaşa tekabül ettiği ve tazminatın haksız nedenle tek taraflı fesih halinde ödenebileceği ve Çetin İleri’nin bahsi geçen tarihlerde yurt dışında olduğu için takımın başında 3 antrenman ve bir resmi maça çıkmadığı tarafların da huzurumuzda beyan ve kabul ettiği müşterek olgulardır ve bu hususlarda bulgu yaparız.

Tüm yukarıda bahsi geçenler ışığında KTFF nezdinde imzalanan sözleşmeler önceden hazırlanmış ve şekil şartları önceden belirtilmiş olmasına rağmen tarafların üzerinde mutabık kaldıkları özel şartları belirtmeleri için kendilerine fırsat tanıyan ve üzerinde anlaştıkları maddeleri yazılı olarak kayıt altına almaları için sözleşmenin 3. sayfasındaki boş alan bulunmaktadır.

Zaten 4 aylık kısa bir süreyi kapsayan ve yoğun bir antrenman ve resmi maç programı içeren bu süre zarfında önceden planlı olan yurt dışı seyahatleri süresince antrenmanlara ve resmi maçlara çıkılmayacağı sözleşmede açıkça yer alması gereken bir husus olduğu veya sonradan ortaya çıkan acil sağlık sorunları ve benzeri mücbir sebeplerin ise kulüp yönetimine bildirilmesi ve yazılı izin alınması gerektiği hususlarında bulgu yaparız.

Bu cihetle yukarıda bahsi geçen olgular ışığında Yenicami Ağdelen Kulübü’nün Çetin İleri ile imzaladıkları sözleşmeyi haklı bir nedene dayandırarak fesih etmesi sebebiyle herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmadığı ve bununla birlikte Çetin İleri’ye görev yaptığı 26 günlük süre karşılığı olarak bir tam aylık maaşından hesaplanarak toplam 86,666 TL ödenmesi gerektiği hususunda oy birliği ile karar veririz.”