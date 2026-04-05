İş Kadınları Derneği tarafından kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Kadın Sağlığı ve Menopoz Bilgilendirme Programı”, Erenköy-Karpaz bölgesinde başlayıp Lefkoşa’da tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerde yaşayan kadınlara ulaşmayı hedefleyen programın finali, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen panelle yapıldı.

İnteraktif yapısıyla dikkat çeken etkinliklerde katılımcılar sürece aktif olarak dahil olurken, menopoz süreci ve kadın sağlığına ilişkin konular alanında uzman isimler tarafından ele alındı.

Erenköy-Karpaz’da başlayan programın Lefkoşa’daki final etkinliğiyle tamamlandığı, süreç boyunca katılımcıların hem bilgi edindiği hem de deneyimlerini paylaşma imkânı bulduğu ifade edildi.

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, kadınların yaşamın her döneminde doğru bilgiye erişmesinin önemine işaret ederek, kadın sağlığının güçlü toplumun temeli olduğunu kaydetti.

Program kapsamında düzenlenen panellerde, Hüseyin Ziyaettin ve Hatice Özalp sunum yaparken, moderatörlüğü Cansu Mercan üstlendi.

İş Kadınları Derneği’nin, kadınların güçlenmesine katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.