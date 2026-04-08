Lider Galatasaray, Süper Lig'deki erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakada Alper Akarsu düdük çalıyor. Saat 20.00'de başlayan kritik mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlandı.

Konuk Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 5. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 19. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada İlkay Gündoğan, ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı vuruş, Göztepeli Allan Godoi'ye çarpıp ağlara gitti: 0-2

Ev sahibi Göztepe, 50. dakikada Juan ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Galatasaray, Mario Lemina'nın kafa golüyle 75'te farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 67'ye yükseltti.

Aslan, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız döndü.