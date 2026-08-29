KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden milli yüksek atlamacısı Erdinç İnçay, İngiltere’nin Bedford kentinde düzenlenen BIG on TOUR – Bedford Final’de 1.96 metrelik derecesiyle dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen yarışta kişisel en iyi derecesi 1.97 metrenin yalnızca bir santimetre altında kalan İnçay, ardından yeni kişisel rekor hedefiyle 1.99 metreyi deneyerek çıtayı kıl payı düşürdü. Genç atletin Bedford performansı, 2 metre ve üzerindeki derecelerin artık çok yakın olduğunun güçlü sinyallerini verdi.

29 Ağustos 2026 Cumartesi günü, İngiliz atletizminin önemli tesislerinden Bedford International Athletics Stadium’da gerçekleştirilen organizasyona Intergaz’ın sponsorluğunda katılan Erdinç İnçay, İngiltere’nin farklı bölgelerinden gelen güçlü rakiplerle mücadele etti.

Erdinç’in antrenörü Mehmet Baykent de Bedford’da sporcusunun yanında yer aldı. Baykent, yarış boyunca Erdinç’in yaklaşma koşusu, teknik uygulaması ve yarış stratejisine yönelik yönlendirmeleriyle genç sporcunun performansına katkı sağladı.

Performans odaklı özel bir atletizm organizasyonu

BIG on TOUR Bedford Final, klasik şampiyona formatından farklı olarak sporcuların sezon sonunda kişisel en iyi derecelerini geliştirmelerine ve yüksek seviyede performans ortaya koymalarına olanak sağlayan özel bir organizasyon olarak düzenlendi.

Yüksek atlama, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarının yer aldığı finalde sporcular yaş kategorilerinden ziyade kişisel en iyi derecelerine göre performans havuzlarına ayrıldı. Bu sistem sayesinde genç atletler yaşlarından bağımsız olarak kendilerine yakın performans seviyesindeki sporcularla aynı yarış ortamını paylaşma fırsatı buldu.

Organizasyonun temel amacı madalya dağıtmaktan ziyade kişisel rekor (PB), sezonun en iyi derecesi ve yeterlilik derecelerinin elde edilmesine uygun bir yarış ortamı oluşturmak olarak tanımlandı.

Organizasyonda kişisel rekor kıran sporcuların zil çalması, yeterlilik derecesi elde edenlerin korna ile kutlanması da BIG on TOUR’un kendine özgü gelenekleri arasında yer alıyor.

Ayrıca organizatör tarafından verilen bilgiye göre Bedford Final’in resmi sonuçları gerekli kontroller tamamlandıktan sonra World Athletics ve İngiltere’nin önemli atletizm performans veri tabanı Power of 10’a gönderilecek.

Intergaz desteğiyle İngiltere’de

Erdinç’in İngiltere’deki bu önemli organizasyona katılımı Intergaz’ın sponsor desteğiyle gerçekleşti.

Uluslararası yarış tecrübesinin artırılması, farklı atletizm kültürlerinin ve yarış sistemlerinin tanınması ve güçlü rakiplerle aynı ortamda mücadele edilmesi açısından Bedford organizasyonu genç sporcu için önemli bir fırsat oluşturdu.

Bu destek sayesinde İnçay, uzun ve başarılı geçen 2026 sezonunun sonunda performansını İngiltere’de de ortaya koyma şansı yakaladı.

Ağustos boyunca antrenmanlarına ara vermedi

Bedford Final, Erdinç İnçay için yoğun geçen 2026 sezonunun son önemli hedeflerinden biriydi.

Genç sporcu, sezon içerisindeki yoğun yarış takviminin ardından dinlenme dönemine girmek yerine Ağustos ayının tamamında antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Bedford yarışına hazırlandı.

Uzun bir sezonun ardından form seviyesini koruyarak İngiltere’ye gelen İnçay’ın Bedford’da yeniden kişisel rekor seviyesinde bir performans ortaya koyması, yapılan hazırlığın karşılığının yarış alanına yansıdığını gösterdi.

Antrenörü Mehmet Baykent’in de İngiltere’ye gelerek yarış sırasında Erdinç’in yanında bulunması, özellikle zorlu hava şartlarında teknik detayların yarış içerisinde değerlendirilmesi açısından önemli oldu.

Yoğun yağmur altında 1.96 metre

Yarışın en belirleyici unsurlarından biri yoğun yağmur oldu.

Islak zemin ve devam eden yağış, yüksek atlamada özellikle yaklaşma koşusu, son adımlar, sıçrama noktasındaki güven ve teknik uygulama açısından sporcuları zorlayan şartlar oluşturdu.

Erdinç buna rağmen 1.96 metreyi başarıyla geçerek, Eskişehir’de elde ettiği 1.97 metrelik kişisel rekorunun yalnızca bir santimetre altında bir sonuç elde etti.

U16 sporcular arasında günün en yüksek derecesini Chelmsford AC sporcusu Jake Read 1.99 metreyle elde ederken, Erdinç İnçay 1.96 metreyle ikinci en yüksek U16 derecesinin sahibi oldu.

U16 sporcu Kulüp Derece

Jake Read Chelmsford AC 1.99 m

Erdinç İnçay Unattached 1.96 m

Mack O’Keefe Kingston AC & Poly Harriers 1.90 m

A. Marvell Ipswich Harriers 1.80 m

Isaiah Ore Leicester Coritanian AC 1.76 m

1.99’da yeni kişisel rekor kıl payı kaçtı

Erdinç’in Bedford performansının belki de en umut verici bölümü 1.96 metreyi geçtikten sonra yaşandı.

Genç atlet, mevcut 1.97 metrelik kişisel rekorunu geliştirmek amacıyla çıtayı 1.99 metreye taşıdı.

Yeni kişisel rekor hedefiyle yaptığı denemelerde Erdinç, 1.99 metreyi geçmeye son derece yaklaşırken çıtayı kıl payı düşürdü.

Bu denemeler, yarışın yoğun yağmur altında gerçekleştirildiği de göz önünde bulundurulduğunda, elde edilen 1.96 metrelik sonuç kadar gelecek adına da önemli bir gösterge oldu.

Erdinç’in 1.99 seviyesinde artık çıtayı geçebilecek konuma gelmesi, genç sporcunun uzun süredir hedeflediği 2.00 metre sınırının yalnızca rakamsal olarak değil, performans olarak da hemen eşiğinde bulunduğuna işaret etti.

Bedford’daki görüntü, önümüzdeki yarışlarda şartların ve yarış ritminin uygun olması halinde 2 metre ve üzerindeki derecelerin gelmesinin artık gerçekçi ve yakın bir hedef olduğunu ortaya koydu.

Performansı İngiltere’de ilgi gördü

Erdinç’in henüz U16 kategorisinde olmasına rağmen 1.96 metreye ulaşması ve ardından 1.99 metrede sergilediği güçlü denemeler, yarış alanında da dikkat çekti.

Genç sporcunun performansı diğer katılımcılar ve organizasyon ekibi tarafından yoğun ilgi ve takdirle karşılandı. Farklı yaş kategorilerinden ve İngiltere’nin çeşitli atletizm kulüplerinden sporcuların yer aldığı organizasyonda Erdinç’in yaşı ve ulaştığı yüksek atlama seviyesi dikkat çeken unsurlardan biri oldu.

Bu ilgi, Bedford deneyimini yalnızca elde edilen derece açısından değil, Erdinç’in uluslararası yarış ortamında kendisini göstermesi bakımından da değerli hale getirdi.

Güçlü İngiliz U16 grubunda ikinci en iyi derece

Bedford yarışındaki U16 grubu İngiltere’nin köklü atletizm kulüplerinden gelen sporculardan oluştu.

Özellikle Jake Read ve Mack O’Keefe, yarış öncesinde sezon performanslarıyla Erdinç’in önemli rakipleri arasında gösteriliyordu.

Read’in 1.99, Erdinç’in 1.96 ve O’Keefe’nin 1.90 metreyle tamamladığı yarış, İnçay’ın İngiltere’nin güçlü U16 yüksek atlamacılarıyla aynı seviyede mücadele edebildiğini ortaya koydu.

Read ile Erdinç arasındaki farkın yalnızca 3 santimetre olması da rekabetin seviyesini gösterdi.

Zorlu şartlarda kazanılan değerli bir uluslararası tecrübe

Bedford Final, sonuç kadar yarış koşulları bakımından da Erdinç için değerli bir deneyim oldu.

Yoğun yağmur, ıslak zemin, farklı bir organizasyon sistemi, İngiliz sporcularla aynı havuzda yarışmak ve sezonun son döneminde yeniden PB seviyesine çıkabilmek genç atletin gelişimine katkı sağlayacak önemli tecrübeler arasında yer aldı.

Antrenörü Mehmet Baykent’in yarış boyunca teknik yönlendirmeleriyle yanında olması, Erdinç’in zorlu şartlara adapte olmasında ve yarış içerisindeki teknik düzenlemelerde önemli rol oynadı.

2 metre artık çok yakın

Erdinç İnçay’ın 2026 sezonundaki gelişimi rakamlara da açık şekilde yansıdı.

Sezon içerisinde 1.87 metre seviyesinden başlayarak 1.97 metrelik kişisel rekora ulaşan genç atlet, sezonun son bölümünde ve yoğun yağmur altında dahi Bedford’da 1.96 metre atlamayı başardı.

Ardından 1.99 metrede yaptığı ve çıtayı kıl payı düşürdüğü denemeler ise belki de Bedford’dan çıkan en umut verici görüntü oldu.

Türkiye’de önemli başarılarla geçen, Ağustos ayında antrenmanlara ara verilmeden sürdürülen uzun bir sezonun sonunda; farklı bir ülkede, güçlü rakipler arasında ve zorlu hava koşullarında PB seviyesine bu kadar yakın bir performans ortaya koymak, Erdinç’in yüksek atlamadaki gelişiminin devam ettiğini gösterdi.

Intergaz’ın sponsor desteğiyle İngiltere’ye gelen ve antrenörü Mehmet Baykent’in teknik desteğiyle yarışan Erdinç İnçay, BIG on TOUR Bedford Final’i 1.96 metre ve U16 sporcular arasında ikinci en yüksek dereceyle tamamladı.

Bedford’da 1.99 metrede ortaya koyduğu denemeler ise gelecek yarışlar için önemli bir mesaj verdi:

Erdinç için 2 metre artık yalnızca bir hedef değil; ulaşılması an meselesi olan bir sonraki eşik haline geliyor.