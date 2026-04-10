Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Furkan türk.

China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal, Adil, Ünal, Ahmet, İsmail, Mustafa Kemal, Arif(Jibril), Mustafa Sakallı, Semih(Farouk Dadze), Amara Fofana, İsiaka Bamba(Mahmut).

Cihangir: Türkan, Uğur, Selçuk, Yusuf, Berkem, Yakup(Ali Bayır), Hakan(Berhan), Ali(Fikret), Sercan(Eray), Samson Ebuka, Ndong Meye(Bilal).

Goller: Dk. 34 Ünal, Dk.55 Fofana(pen.)

AKSA Süper Lig’in 26’ncı hafta açılış maçı zirveyi ilgilendiren zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Haftaya ikinci sırada giren China Bazaar Gençlik Gücü, lider Cihangir’i konuk etti. Gençlik Gücü takımı her iki devrede bulduğu gollerle rakibini 2-0’lık skorla mağlup eden Cihangir ile puanları eşitledi, ikili averajda üstünlük sağladı.

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 34’ncü dakikada Gençlik Gücü köşe atışında Adil Uçar ön direkten arkaya doğru topu aşırırken Ünal Kaya sert bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk devrenin 39 ve 45’inci dakikalarında Fofana’nın iki vuruşunda top üst direkten oyuna geri döndü.

54’üncü dakikada Cihangir kalecisi Türkkan’ın topsuz alanda ceza sahası içinde Ünal’a müdahalesi ile hakem Turgay Misk penaltı noktasını gösterdi. Atışı ağlarla buluşturan Fofana 2-0’lık skor üstünlüğünü sağladı.

Kalan dakikalarda Cihangir riskler alsa da pozisyon üretmekte zorlanırken, Gençlik Gücü bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Doksan dakika sonunda kazanan 2-0’lık skorla Gençlik Gücü oldu.

Gençlik Gücü elde ettiği bu galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli avantaj sağladı. Her iki takımın da puanı 61 olurken, Gençlik Gücü sezon sonu puan eşitliği durumunda iki takım arasındaki maçlara bakıldığında da üstünlük sağladı.

Süper Ligin 27. haftasında Gençlik Gücü, Karşıyaka deplasmanına konuk olacak. Cihangir ise Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.