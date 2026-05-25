2026 CONIFA Avrupa Şampiyonası 1 Haziran’da başlıyor. İtalya’nın Insubria bölgesinde düzenlenecek organizasyonda 6 takım yer alıyor. Şampiyonada KKTC Milli Takımı’nın yanı sıra, Greenland, Padania, Raetia, Rouet Provence ve Canton Ticino olacak.

Yapılan bazı yurt dışı kaynaklı değerlendirmelerde Padania turnuva favorisi olarak ifade edilirken, millilerimizin final oynayacağı öngörüsünde bulunuldu. Turnuvanın sürpriz adayı ise Greenland gösterildi.

PADANİA

Turnuvanın doğal favorisi olarak gösterilen Padania, CONIFA geçmişinde en başarılı Avrupa ekiplerinden biri konumunda. Daha önce şampiyonluk yaşadılar ve İtalya altyapılı oyuncu havuzuna sahipler. Fizik kalite ve taktik disiplin öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

Genelde Serie D seviyesinde oynayan oyunculara sahip Padania, CONIFA standartlarında “üst seviye” takım olarak ifade ediliyor.

GREENLAND

Fiziksel olarak çok güçlü ve dayanıklı oyunculara sahip bir takım. Kuzey futbol kültürü nedeniyle mücadele seviyeleri yüksek olsa da teknik kalite sınırlı gösteriliyor. “Sert takım” profiline sahip Greenland için özellikle duran toplarda tehlikeli olabilecekleri ifade ediliyor.

RAETİA

İsviçre-Avusturya-Alp futbol kültüründen gelen Reita, bulunduğu grupta Padania ve Greenland’ın yer almasından ötürü çok fazla şans tanınmayan bir takım konumunda yer alıyor.

ROUET PROVENCE

Millilerimizin grubunda yer alan Rouet Provence, futbol seviyesi açısından çok bilgi barındırmıyor. Genel seviye olarak Fransız amatör ve bölgesel futbol olarak tanımlanan takımın oyuncuları da düşük seviye takımlarda futbol geçmişi olan isimler ve bazıları antrenörlük ile uğraşıyor.

CANTON TİCİNO

İlk kez katılacak olan Canton Ticino, İsviçre bağlantısı olan bir ekip. İsviçre yarı profesyonel futbol anlayışı ile yoğrulan takımda üst ve orta düzey tecrübeye sahip futbolcu bulunmuyor.

ÜLKEMİZ DEĞERLENDİRMESİNDE ‘LİG’ VURGUSU

Konuyla ilgili farklı birkaç blog ve sayfada turnuvadaki favori Padania olarak gösteriliyor. Millilerimizin en güçlü ikinci takım olarak yer aldığı değerlendirmelerde en büyük avantajımızın KKTC liglerinin düzenli olması ve oyuncuların birbirlerini çok daha iyi tanıması olduğu ifade ediliyor. Millilerimizin iki rakibi de turnuvanın en zayıf takımları olarak belirtildi.

PADANİA İLE 2 MAÇ OYNADIK

KKTC ile Padania tarihlerinde iki kez karşılaştı. Abhazya’da düzenlenen 2016 CONIFA Dünya Kupası’nda KKTC, Daur Akhvlediani Stadı’nda Padania’yı 2-1 mağlup etti. Goller Ünal Kaya ve Halil Turan’dan geldi.

2017 CONIFA Avrupa Şampiyonası finalinde ev sahibi KKTC ile Padania, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Maç 1-1 bitti, Padania penaltılarla 5-3 kazanıp şampiyon oldu.