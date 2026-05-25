Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi’nde grup maçları 1. Grup’taki 26 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak Lefke TSK – M. Hacıali Yılmazköy SK maçı dışında tamamlandı. Grup maçları sonunda statü gereği 8 takım başarı sıralaması sonucunda doğrudan son 16 turuna yükselirken, 16 takım play-off etabına yükselmeye hak kazandı. Play-Off kura çekimi dün saat 12.00’de Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

8 TAKIM DOĞRUDAN SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Tamamlanan grup maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan Gönyeli SK, Doğan Türk Birliği, Çetinkaya TSK, Cihangir GSK, Mağusa Türk Gücü ile en fazla puan toplayan grup ikincileri Dumlupınar TSK, Baf Ülkü Yurdu ve Akdeniz Spor Birliği doğrudan son 16 turuna kalmayı başardı.

PLAY-OFF ETABINDA SERİ BAŞLARI BELİRLENDİ

Play-Off etabında seri başı olarak grup ikincileri Düzkaya KOSK ve Geçitkale GSK’nın yanı sıra grup üçüncüleri Lefke TSK veya M. Hacıali Yılmazköy, Türk Ocağı Limasol SK, Yenicami AK, Türkmenköy ASK ve 1461 İskele Trabzonspor ile tüm grupların en iyi dördüncüsü Güvercinlik İYSK takımları yer alacak. Bu takımlar Play-Off etabında tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak müsabakada ev sahibi olarak kendi sahasında maçlarını oynayacak.

Play-Off etabında seri başı takımların rakipleri ise grup dördüncüleri Ağırdağ Boğaz TSK, DND L. Gençler Birliği, Lefke TSK veya M. Hacıali Yılmazköy SK ve Değirmenlik SK takımlarının yanı sıra tüm grupların en iyi beşincileri Küçük Kaymaklı TSK, Yedikonuk SK, Çello Dikmen Gücü SK ve Yenikent Perçinci SK takımları olacak.

Saydam U15 Ligi’nde Play-Off maçları 30-31 Mayıs 2026 tarihinde, Son 16 turu ise 13-14 Haziran 2026 tarihinde oynanacak.

SAYDAM U15 LİGİ'NDE PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Saydam U15 Ligi'nde Play-Off kura çekimi gerçekleştirildi. Play-off karşılaşmaları şöyle oldu:

Türk Ocağı – Çello Dikmen Gücü

Geçitkale – Yenikent

Türkmenköy – K.Kaymaklı

Güvercinlik – DND L. Gençler Birliği

İskele Trabzonspor – Değirmenlik

Yenicami – Ağırdağ Boğaz

Lefke veya M. H. Yılmazköy – Yedikonuk

Düzkaya - Lefke veya M. H. Yılmazköy