Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'da görüştü.

TDP Gazimağusa'da açık pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluştu
İçeriği Görüntüle

Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Başbakan Üstel ile bir araya geldi.

Üstel: "Türkiye ile tam uyum içinde, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz"

Başbakan Ünal Üstel de Fidan'la görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Anavatan Türkiye iş birliğini güçlendirme, bölgesel gelişmeler ve Doğu Akdeniz’deki son durumu kapsamlı şekilde ele aldık.

Türkiye ile tam uyum içinde, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."