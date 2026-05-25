Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize ettiği AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de Play – Out maçlarının tamamlanmasının ardından liglerden düşen takımlar belli oldu.

AKSA Süper Lig’de geçtiğimiz sezon büyük bir başarı yakalayarak Kıbrıs Kupası’nı kazanan ve coşkulu taraftarıyla futbolumuzun güçlü kulüplerinden Lefke, 10 kişi kalan Karşıyaka karşısında son 5 dakikasına 2 – 0 önde girdiği, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı 2 topunun direkten döndüğü maçtan 2 – 2 beraberlikle ayrılıp, “buçuk’tan” play out maçlarına başlamanın dezavantajıyla, Yeniboğaziçi, Gönyeli ve Mormenekşe’nin ardından Süper Lige veda eden dördüncü takım oldu.

AKSA Birinci Lig’de ise geçmişte Süper Lig şampiyonluğu bulunan ülke futbolunun köklü kulüplerinden Binatlı ile yıllarca Süper Lige adını altın harflerle yazdıran, kupalar kazanan Yalova takımları Play – Out maçları sonucunda Hamitköy ve Kaplıca Karadeniz 61’in ardından BTM Birinci Lige düştüler.

Batı bölgesinden 3 önemli kulübün lig düşmesinden sonra Süper Ligde tek Batı temsilcisi, Baf Ülkü Yurdu olacak. Birinci Lige düşen Lefke ise Birinci Ligdeki tek Batı temsilcisi olacak.