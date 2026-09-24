Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Derviş Batural dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Derviş Batural’ın 15 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Hamitköy’de, Anıttepe Caddesi üzerinde aralarında önceden mal paylaşımı ile ilgili husumet bulunan amcası Hamitköy’de sakin D.B’ye hitaben "seni öldüreceğim kezzap atacağım" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 19 Eylül tarihinde amcasının evinin önüne giderek Facebook sayfasından canlı yayın açıp, "hepinizi yakarım, C4 ve bombayla sizi havaya uçururum. Benim kaybedecek bir şeyim yok" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının amcasının 10 kez telefonla arayarak telefonda taciz suçunu işlediğini de söyledi. Zanlının 15-19 Eylül tarihleri arasında müştekiye karşı birçok suç işlediğini kaydeden polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine 19 Eylül 2026 tarihinde zanlı Derviş Batural’ın Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.