Gazimağusa Limanı’na gelen bir gemi içerisindeki tır araçta 10 tabanca ve 50 adet canlı mermi ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 16.30’da Gazimğusa Limanı’na gelen gelen bir gemide bulunan tır araçta Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Çelik Hat Operasyonu" kapsamında 9 mm çapında 10 adet tabanca ve şarjörü ile 50 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirildi.

Operasyonda, zanlı olarak görülen tır şoförü S.S. (E-42) tutuklandı, soruşturma sürüyor.