Lefkoşa’da 12 Eylül’de eşi Seydi Ahmet Tunçer tarafından öldürülen 35 yaşındaki Rukiye Tunçer’in cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşerek uyuşturucu boyutuna uzandı.

Cinayet zanlısı Seydi Ahmet Tunçer’in kanında uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine, kendisine bu maddeyi temin ettiği öne sürülen Hasan Alpgün gözaltına alındı.

Lefkoşa’da meydana gelen adam öldürme meselesiyle ilgili soruşturma kapsamında katil zanlısına uyuşturucu verdiği iddia edilen Hasan Alpgün

dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 12 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen adam öldürme meselesiyle ilgili tutuklu bulunan Seydi Ahmet Tunçer’in kan örneğinde cannabis tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde maddeyi Hasan Alpgün’den aldığını söylediğini aktardı. Polis, Alpgün’ün 22 Eylül’de tutuklandığını, evinde ve aracında yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Seydi Ahmet Tunçer’i tanıdığını ancak ona uyuşturucu vermediğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının uyuşturucu içtiğini söylediğini ve rızasıyla kan örneği verdiğini açıkladı. Polis, Seydi Ahmet Tunçer’in uyuşturucuyu zanlıdan teslim aldığı yeri söylediğini, söz konusu yerle ilgili araştırma yapacaklarını ve çevre kameralarını inceleyeceklerini söyledi. Polis, ayrıca Alpgün’ün telefonunun inceleneceğini, kan örneğinin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.