Ayaklı Gazete’ye ulaşan Yıldırım ve Akova bölgesinden bazı vatandaşlarımız, bölgelerinde oluşturulan çöplüklerin yakıldığını dile getirerek, bu konudaki şikayetlerini bizlerle paylaştılar.

Yakılan çöplüklerden ortaya çıkan dumanlardan dolayı adeta boğulacak gibi olduklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Özellikle geceleri havanın rüzgarsız olduğu zamanlarda nefes alırken adeta zehir soluyoruz. Bu duruma artık son verilsin” diye konuştular.

Yetkililerin bu çöplüklere müdahale etmeleri gerektiğini söyleyen bölge sakinleri, çöplüklerin yakıldığı zamanlarda nefes almakta bile güçlük çektiklerini sözlerine eklediler.