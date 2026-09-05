Rum polisinin, trafik kameraları cezalarını geçiş noktalarında, ceza sahiplerine vermeye devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, Rum polisinin, trafik cezalarını geçiş noktalarında dağıtımına devam ettiğini yazdı.

Son verilere göre, tüm geçiş noktalarında bugüne kadar 25 bin cezanın dağıtımının yapıldığını yazan gazete, hâlâ adrese ulaşmayan ceza sayısının ise 228 bin olduğunu kaydetti.

Gazete cezaların geçiş noktalarında dağıtılması meselesinin daha önce tepkilere neden olduğunu, konunun; Meclis Hukuk Komitesi’nde de tartışıldığını anımsattı.

Gazete, Adalet Bakanlığı ve polisin, Hukuk Dairesi’nden görüş aldıktan sonra sınır kapılarında ceza dağıtmaya devam ettiğini yazdı.