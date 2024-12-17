Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız Lefkoşa’nın spor merkezi olarak bilinen Atatürk Spor Kompleksine arabayla girmenin zorlaştığını ifade ederek bu konuda bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

Lefkoşa sakini vatandaşlarımız komplekse doğudan giriş olan ana giriş kapısının önünün yol boyunca kanalizasyon çalışması nedeniyle bir ay öce kazıldığını aktararak “Kazılan bu yerleri toprakla kapattılar, yağmur yağdı, götürdü toprakları ve çukurlar ortaya çıktı” dediler.

Şu anda giriş kapısının önü nde oluşan çukurdan dolayı komplekse girişin çok zorlaştığını belirten vatandaşlarımız “Yalnız bir araba girecek yer kalınca adeta orada ızdırap yaşanıyor. Önce sen girecen - ben girecem, derken orda kavga dahi çıkabilir” dediler.

Buraya bir el atılması gerektiğini zira kompleksin her gün yüzlerce kişi tarafından kullanıldığını ifade eden vatandaşlarımız “2 araba çakıl dökmek veya çukurları kapatmak bu kadar zor olmasa gerek?” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.