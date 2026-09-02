Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son yıllarda Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ile bazı gönüllülerin başlatmış olduğu bisiklet kullanımının ülkemizde her geçen gün yaygınlaşmaya başladığı bildiriliyor.

Bize gelen bilgilere göre, özellikle hafta içi çalışan vatandaşların hafta sonları mutlaka bir spor dalıyla uğraşmak istemesi sonrasında arkadaş tavsiyeleriyle başlayan bisiklet kullanımlarının toplumda her geçen gün yaygınlaştığı kaydediliyor.

Özellikle orta yaş sınıfında bulunan vatandaşlarımızın bisiklet sürerek hem spor yaptıkları hem de stres attıkları bildirilirken, birçok kişinin sağlık açısından bisiklet sürmenin faydalarından yararlandıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor.