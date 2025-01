2024 Paris Olimpiyat oyunlarında gösterdiği başarı ve sakin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Dikeç bir başka başarı daha elde

Dikeç, dünyaca ünlü "The Day Of The Jackal" dizisinin yeni sezon tanıtım yüzü oldu.

Başrolde oynayan Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirmede usta olan bir keskin nişancıyı canlandırıyor.

Tüm dünyada heyecanla beklenen yapımın yeni sezon tanıtımı "Yusuf Dikeç ile gerçeği açığa çıkarmak" başlığıyla yayınlandı.

2024 yılının en iyi dizilerinden olarak gösterilen yapım 1 ay içerisinde sadece İngiltere'de 4.5 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Yusuf Dikeç'in diziye daha fazla popülerlik katması bekleniyor.